Кількість постраждалих зросла до чотирьох: в ОВА уточнили наслідки атаки на Миколаїв

Обстріл Миколаєва

Російські війська почали атакувати Україну з вечора, 5 квітня. В кількох областях була оголошена тривога.

Зокрема, пізно ввечері 5 квітня Миколаїв зазнав ворожої дронової атаки. У місті було зафіксовано загоряння у приватному секторі.

Пізніше з'ясувалось, що в Миколаєві дронова атака спричинила займання будинку та газової мережі. До цього повідомлялось, що через обстріл Миколаєва постраждали троє жінок.

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