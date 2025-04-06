Число пострадавших возросло до четырех: в ОВА уточнили последствия атаки на Николаев

"Вечером, 5 апреля, около 22:00 враг атаковал город БпЛА типа "Shahed 131/136", - рассказал он.

Есть раненые

Ранены четыре человека - женщины 49, 67 и 72 лет и 57-летний мужчина.

"По состоянию на сейчас у всех состояние стабильное, лечение будут проходить амбулаторно", - отметил глава ОВА.

Последствия атаки на Николаев

В результате падения обломков и действия взрывной волны возникли два пожара в частных домах, которые были оперативно ликвидированы.

Также повреждены 13 частных дома и автомобиль.