Число пострадавших возросло до четырех: в ОВА уточнили последствия атаки на Николаев

Вечером, 5 апреля, российская армия атаковала Николаев дронами. Пострадали четыре человека, начались несколько пожаров, которые уже потушили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Вечером, 5 апреля, около 22:00 враг атаковал город БпЛА типа "Shahed 131/136", - рассказал он.
Ранены четыре человека - женщины 49, 67 и 72 лет и 57-летний мужчина.
"По состоянию на сейчас у всех состояние стабильное, лечение будут проходить амбулаторно", - отметил глава ОВА.
В результате падения обломков и действия взрывной волны возникли два пожара в частных домах, которые были оперативно ликвидированы.
Также повреждены 13 частных дома и автомобиль.
Российские войска начали атаковать Украину с вечера, 5 апреля. В нескольких областях была объявлена тревога.
В частности, поздно вечером 5 апреля Николаев подвергся вражеской дроновой атаке. В городе было зафиксировано возгорание в частном секторе.
Позже выяснилось, что в Николаеве дроновая атака вызвала возгорание дома и газовой сети. До этого сообщалось, что из-за обстрела Николаева пострадали три женщины.
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