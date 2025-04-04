Пожежі у Харкові, Дніпрі та Запорізькій області: що відомо про атаку РФ дронами

Харків

Починаючи з 21:58 у Харкові почали лунати звуки вибухів. Мер Ігор Терехов інформував про щонайменше два удари "Шахедами" у Новобаварському районі міста. Зокрема, було влучання по двоповерхому будинку (була пожежа), і по багатоквартирному.

"Інаслідок ворожого удару зайнявся дах багатоповерхівки на площі 500 м. кв, загорання семи автомобілей та двох квартир на загальній площі 70 метрів квадратних", - повідомляв глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на 00:40 було відомо, що внаслідок атаки 32 людини постраждали (з них одна дитина), двоє загинули. Крім того, ще троє людей можуть знаходитися під завалами (пізніше Терехов уточнив, що рятувальники деблокували фрагменти третього тіла).

Оновлено о 01:36

У ДСНС показали фото наслідків атаки РФ по Харкову.

"Ввечері 3 квітня російські дрони атакували один із районів Харкова. Унаслідок влучань у житлову забудову та адмінбудівлю виникли чотири осередки пожеж, які охопили понад 600 метрів квадратних", - йдеться у повідомленні.

Також там додали, що з-під завалів вилучено тіла двох загиблих. Постраждали 32 людини, серед них дитина.

Однак варто зазначити, що мер Харкова нещодавно інформував про деблокування третього тіла.

Дніпро

Глава Дніпропетровської ОВА цієї ночі підтвердив, що область знаходиться під масованою атакую "Шахедів". Зокрема, гучно було у Дніпрі та Кам'янському.

"В обласному центрі сталися займання. В одному з районів горить будинок. Пошкоджені адмінбудівлі. Інформацію уточнюємо. Перебувайте у безпечних місцях!", - написав він о 00:53.

Трохи згодом він додав, що за попередніми даними, у Дніпрі постраждали двоє людей. Допомогу їм надали на місці.

Фото: наслідки атаки по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Оновлено о 01:44

"Троє постраждалих у Дніпрі на зараз. Жінка 66 років госпіталізована. Вона у стані середньої тяжкості. Всім надана медична допомога", - повідомив очільник ОВА.

Запоріжжя та Запорізька область

У Запорізькій області о 22:57 пролунали вибухи. Згодом декілька вибухів було чути в різних районах Запоріжжя.

О 23:43 глава ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог запустив по Запоріжжю і Запорізькому району щонайменше 7 безпілотників. Внаслідок атаки було пошкоджено складське приміщення, сталося займання нежитлової будівлі.

Станом на 01:12 стало відомо, що через атаку росіян постраждав 63-річний чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Київська область

Станом на 01:35 стало відомо, що внаслідок ворожої атаки також є пошкодження і в Київській області. Крім того, постраждала щонайменше одна людина.

Фото: наслідки атаки по Київській області (t.me/Mykola_Kalashnyk)

"Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Броварському районі постраждала людина. Чоловіка госпіталізовано у місцеву лікарню. Попередньо у нього травма ноги та шиї. Вся необхідна медична допомога надається" - написав глава ОВА Микола Калашник.

Він також поінформував, що виникла пожежа 4 вантажних та одного легкового автомобілів на території парковки. Пожежа ліквідована.Окрім того, унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання будівлі автосалону. Попередньо пошкоджено 5 автомобілів. Пожежу теж було ліквідовано.

Інформація зібрана з Telegram каналу мера Харкова Ігоря Терехова та очільників ОВА.