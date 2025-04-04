Пожары в Харькове, Днепре и Запорожской области: что известно об атаке РФ дронами

Харьков

Начиная с 21:58 в Харькове начали раздаваться звуки взрывов. Мэр Игорь Терехов информировал о как минимум двух ударах "Шахедами" в Новобаварском районе города. В частности, было попадание по двухэтажному дому (был пожар), и по многоквартирному.

"В результате вражеского удара загорелась крыша многоэтажки на площади 500 м. кв, возгорание семи автомобилей и двух квартир на общей площади 70 квадратных метров", - сообщал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По состоянию на 00:40 было известно, что в результате атаки 32 человека пострадали (из них один ребенок), двое погибли. Кроме того, еще три человека могут находиться под завалами (позже Терехов уточнил, что спасатели деблокировали фрагменты третьего тела).

Обновлено в 01:36

В ГСЧС показали фото последствий атаки РФ по Харькову.

"Вечером 3 апреля российские дроны атаковали один из районов Харькова. В результате попаданий в жилую застройку и админздание возникли четыре очага пожаров, которые охватили более 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Также там добавили, что из-под завалов изъяты тела двух погибших. Пострадали 32 человека, среди них ребенок.

Однако стоит отметить, что мэр Харькова недавно информировал о деблокировании третьего тела.

Днепр

Глава Днепропетровской ОГА этой ночью подтвердил, что область находится под массированной атакую "шахедов". В частности, громко было в Днепре и Каменском.

"В областном центре произошли возгорания. В одном из районов горит дом. Повреждены админздания. Информацию уточняем. Находитесь в безопасных местах!", - написал он в 00:53.

Чуть позже он добавил, что по предварительным данным, в Днепре пострадали два человека. Помощь им оказали на месте.

Фото: последствия атаки по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Оновлено о 01:44

"Троє постраждалих у Дніпрі на зараз. Жінка 66 років госпіталізована. Вона у стані середньої тяжкості. Всім надана медична допомога", - повідомив очільник ОВА.

Запорожье и Запорожская область

В Запорожской области в 22:57 прогремели взрывы. Впоследствии несколько взрывов было слышно в разных районах Запорожья.

В 23:43 глава ОВА Иван Федоров сообщил, что враг запустил по Запорожью и Запорожскому району не менее 7 беспилотников. В результате атаки было повреждено складское помещение, произошло возгорание нежилого здания.

По состоянию на 01:12 стало известно, что из-за атаки россиян пострадал 63-летний мужчина. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Киевская область

По состоянию на 01:35 стало известно, что в результате вражеской атаки также есть повреждения и в Киевской области. Кроме того, пострадал по меньшей мере один человек.

Фото: последствия атаки по Киевской области (t.me/Mykola_Kalashnyk)

"В результате вражеской атаки БпЛА в Броварском районе пострадал человек. Мужчина госпитализирован в местную больницу. Предварительно у него травма ноги и шеи. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава ОВА Николай Калашник.

Он также сообщил, что возник пожар 4 грузовых и одного легкового автомобилей на территории парковки. Кроме того, в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание здания автосалона. Предварительно повреждены 5 автомобилей. Пожар тоже был ликвидирован.

Информация собрана из Telegram канала мэра Харькова Игоря Терехова и руководителей ОВА.