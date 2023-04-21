Пожежі гасили 150 людей. У ДСНС розповіли подробиці обстрілів під Вінницею та Полтавою

"Попередньо, на щастя, без жертв. У Вінницькій області пожежу вже ліквідовано. У Полтавській області станом на ранок ліквідація наслідків обстрілу триває", - розповів він.

Він додав, що на ліквідацію нічних обстрілів залучалися понад 150 людей особового складу та понад 30 одиниці техніки ДСНС.

Як повідомлялось, в ніч на 21 квітня росіяни обстріляли Полтавський район Полтавської області та влучили в цивільну інфраструктуру.

Також у наслідок атаки дронами вночі, 21 квітня, є потрапляння в об'єкт інфраструктури Вінницької області.

Відомо, що російська армія в ніч на 21 квітня атакувала Україну 12 дронами-камікадзе іранського виробництва. Протиповітряна оборона збила більшість з них.