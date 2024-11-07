У Києві знову чути звуки вибухів: працює ППО
Зранку, 7 листопада, у Києві знову чути вибухи. Атака РФ дронами продовжується з самої ночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військові адміністрацію (КМВА).
"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав о 06:01 Сергій Попко, начальник КМВА.
Оновлено о 06:29
У Повітряних силах ЗСУ киян закликали перебувати в укриттях, оскільки на Київ з півночі летять дрони. Водночас Сергій Попко додав, що в столиці в цей час знову працюють сили ППО.
Де оголосили тривоги
Станом на 06:05 повітряна тривога продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях. Причиною сигналу є ворожі ударні безпілотники противника, які військові фіксують у повітряному просторі України. Також зазначимо, що темно-червоним кольором вже багато місяців позначено Луганську область та окупований Крим.
Нагадаємо, що цієї ночі фіксували і продовжують фіксувати падіння уламків ворожих дронів у різних районах столиці.
Зокрема, у Голосіївському районі, за попередніми даними, є суттєве пошкодження квартири в житловому будинку. Крім того, сталася пожежа на території гаражного кооперативу, а також по сусідству на станції техобслуговування (СТО).
Також на тлі ворожої повітряної атаки із застосуванням безпілотників сталася пожежа в багатоповерхівці в Печерському районі. Мешканців будинку евакуюють.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.