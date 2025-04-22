Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі: є постраждалі

Російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа в одному з районів міста. Попередньо, є потерпілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
У Запорізькій області сьогодні, 22 квітня, російські війська здійснили авіаудар по одному з районів міста.
О 11:29 було зафіксовано загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів), а вже через дві хвилини, о 11:31, надійшло повідомлення про вибухи в регіоні.
Внаслідок атаки на території Запоріжжя спалахнула пожежа.
За інформацією ОВА, медики вже направлені на місце для надання допомоги.
За попередніми даними, є потерпілі.
Іван Федоров повідомив, що двоє людей поранені, їх доправляють до лікарні.
"69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли", - написав він.
Нагадаємо, що Київську область уночі атакували ворожі дрони. Пошкоджено будинки, авто та господарські споруди.
Найбільше руйнувань зафіксовано у Бучанському районі: пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські споруди та три гаражі.
Крім того, вчора в Одесі в результаті ворожої масованої дронової атаки, здійсненої напередодні ввечері, постраждали кілька людей.Їм надається медична допомога.
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