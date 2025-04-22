UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі: є постраждалі

Фото: РФ атакувала Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа в одному з районів міста. Попередньо, є потерпілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

У Запорізькій області сьогодні, 22 квітня, російські війська здійснили авіаудар по одному з районів міста.

О 11:29 було зафіксовано загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів), а вже через дві хвилини, о 11:31, надійшло повідомлення про вибухи в регіоні.

Внаслідок атаки на території Запоріжжя спалахнула пожежа.

За інформацією ОВА, медики вже направлені на місце для надання допомоги.

За попередніми даними, є потерпілі.

Оновлено 12:03

Іван Федоров повідомив, що двоє людей поранені, їх доправляють до лікарні.

 Фото: РФ завдала удару по багатоповерхівці у Запоріжжі

"69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли", - написав він.

Нагадаємо, що Київську область уночі атакували ворожі дрони. Пошкоджено будинки, авто та господарські споруди.

Найбільше руйнувань зафіксовано у Бучанському районі: пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські споруди та три гаражі.

Крім того, вчора в Одесі в результаті ворожої масованої дронової атаки, здійсненої напередодні ввечері, постраждали кілька людей.Їм надається медична допомога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗапоріжжяВійна в Україні