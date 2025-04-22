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Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье: есть пострадавшие, среди них дети

Фото: РФ атаковала Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска атаковали Запорожье, в результате чего возник пожар в одном из районов города. Предварительно, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

В Запорожской области сегодня, 22 апреля, российские войска совершили авиаудар по одному из районов города.

В 11:29 была зафиксирована угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов), а уже через две минуты, в 11:31, поступило сообщение о взрывах в регионе.

В результате атаки на территории Запорожья вспыхнул пожар.

По информации ОВА, медики уже направлены на место для оказания помощи.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

Обновлено 12:03

Иван Федоров сообщил, что два человека ранены, их доставляют в больницу.

Фото: РФ нанесла удар по многоэтажке в Запорожье

"69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли", - написал он.

Обновлено 13:10

Один КАБ попал по объекту инфраструктуры, второй по жилому району и дому.

Известно о 13 пострадавших, из них два ребенка, также сообщают об одном погибшем человеке. Два человека находятся в сложном состоянии, им врачи оказывают медицинскую помощь.

Все коммунальные и спасательные службы уже работают на месте.

Напомним, что Киевскую область ночью атаковали вражеские дроны. Повреждены дома, авто и хозяйственные постройки.

Больше всего разрушений зафиксировано в Бучанском районе: повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаража.

Кроме того, вчера в Одессе в результате вражеской массированной дроновой атаки, осуществленной накануне вечером, пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь.

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