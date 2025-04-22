Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье: есть пострадавшие, среди них дети

Российские войска атаковали Запорожье, в результате чего возник пожар в одном из районов города. Предварительно, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
В Запорожской области сегодня, 22 апреля, российские войска совершили авиаудар по одному из районов города.
В 11:29 была зафиксирована угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов), а уже через две минуты, в 11:31, поступило сообщение о взрывах в регионе.
В результате атаки на территории Запорожья вспыхнул пожар.
По информации ОВА, медики уже направлены на место для оказания помощи.
По предварительным данным, есть пострадавшие.
Иван Федоров сообщил, что два человека ранены, их доставляют в больницу.
"69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли", - написал он.
Один КАБ попал по объекту инфраструктуры, второй по жилому району и дому.
Известно о 13 пострадавших, из них два ребенка, также сообщают об одном погибшем человеке. Два человека находятся в сложном состоянии, им врачи оказывают медицинскую помощь.
Все коммунальные и спасательные службы уже работают на месте.
Напомним, что Киевскую область ночью атаковали вражеские дроны. Повреждены дома, авто и хозяйственные постройки.
Больше всего разрушений зафиксировано в Бучанском районе: повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаража.
Кроме того, вчера в Одессе в результате вражеской массированной дроновой атаки, осуществленной накануне вечером, пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь.
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