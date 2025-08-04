Пожежа й вибухи на Кубані: безпілотники ЗСУ атакували нафтобазу в Адлері

Як розповіли у СБС, 14-й окремий полк БпАК продовжує завдавати ударів по нафтовій інфраструктурі агресора. Було атаковано нафтобазу "Роснефть-Кубаньнефтепродук" в місті Адлер, Краснодарського краю.

Місцеві жителі повідомляли про щонайменше 20 вибухів та активну роботу ППО. В результаті ураження на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа, наслідки якої досі ліквідовують.

Також в ході атаки було паралізовано роботу місцевого аеропорту Сочі.

"Оператори Сил безпілотних систем на висоті не тільки в знищенні живої сили та техніки, а також у глибинних ураженнях ворожих військових обʼєктах", - сказано у повідомленні.