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Пожар и взрывы на Кубани: беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Адлере

Иллюстративное фото: беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Адлере (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Силы беспилотных систем Украины нанесли удар по нефтяной инфраструктуре Российской Федерации. Была атакована нефтебаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем.

Как рассказали в СБС, 14-й отдельный полк БпАК продолжает наносить удары по нефтяной инфраструктуре агрессора. Была атакована нефтебаза "Роснефть-Кубаньнефтепродук" в городе Адлер, Краснодарского края.

Местные жители сообщали о по меньшей мере 20 взрывах и активной работе ПВО. В результате поражения на территории объекта вспыхнул масштабный пожар, последствия которого до сих пор ликвидируют.

Также в ходе атаки была парализована работа местного аэропорта Сочи.

"Операторы Сил беспилотных систем на высоте не только в уничтожении живой силы и техники, а также в глубинных поражениях вражеских военных объектах", - сказано в сообщении.

 

 

Напомним, что в ночь на 3 августа ряд российских городов снова оказался под атакой неизвестных дронов. Например, в российском Воронеже прозвучало не менее 10 звуков взрывов

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Война в УкраинеСочиРоснефтьСилы беспилотных систем