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Пожежа триває тільки на Оболоні: рятувальники назвали наслідки удару по Києву

Київ, Вівторок 10 червня 2025 22:29
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Пожежа триває тільки на Оболоні: рятувальники назвали наслідки удару по Києву Фото: рятувальники гасили пожежі у Києві після атаки Росії (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Іван Носальський

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків нічного удару росіян по Києву. Майже всі пожежі вже загасили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України у Facebook.

"ДСНС завершила основні роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу. Усі пожежі загасили, крім однієї - на складах в Оболонському районі. Там ще працюють 29 рятувальників і 8 одиниць техніки", - розповіли рятувальники.

Фото: ліквідація наслідків російського удару по Києву (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Також у ДСНС уточнили, що внаслідок атаки на Київ:

  • загинула 1 особа;
  • поранено 4 особи;
  • пошкодження зафіксовано в 7 районах столиці.

До робіт залучили 440 рятувальників і 100 одиниць техніки.

Атака на Київ

Нагадаємо, в ніч на 10 червня російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами.

Більшу частину дронів і всі ракети росіяни спрямували на Київ. Унаслідок атаки в різних районах столиці прогриміли вибухи.

Зокрема, в Оболонському районі почалася сильна пожежа.

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Київ ДСНС Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів
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