Пожежа триває тільки на Оболоні: рятувальники назвали наслідки удару по Києву

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків нічного удару росіян по Києву. Майже всі пожежі вже загасили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України у Facebook .

"ДСНС завершила основні роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу. Усі пожежі загасили, крім однієї - на складах в Оболонському районі. Там ще працюють 29 рятувальників і 8 одиниць техніки", - розповіли рятувальники.

Фото: ліквідація наслідків російського удару по Києву (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Також у ДСНС уточнили, що внаслідок атаки на Київ:

загинула 1 особа;

поранено 4 особи;

пошкодження зафіксовано в 7 районах столиці.

До робіт залучили 440 рятувальників і 100 одиниць техніки.