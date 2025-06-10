Пожежа триває тільки на Оболоні: рятувальники назвали наслідки удару по Києву
Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків нічного удару росіян по Києву. Майже всі пожежі вже загасили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України у Facebook.
"ДСНС завершила основні роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу. Усі пожежі загасили, крім однієї - на складах в Оболонському районі. Там ще працюють 29 рятувальників і 8 одиниць техніки", - розповіли рятувальники.
Фото: ліквідація наслідків російського удару по Києву (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Також у ДСНС уточнили, що внаслідок атаки на Київ:
- загинула 1 особа;
- поранено 4 особи;
- пошкодження зафіксовано в 7 районах столиці.
До робіт залучили 440 рятувальників і 100 одиниць техніки.
Атака на Київ
Нагадаємо, в ніч на 10 червня російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами.
Більшу частину дронів і всі ракети росіяни спрямували на Київ. Унаслідок атаки в різних районах столиці прогриміли вибухи.
Зокрема, в Оболонському районі почалася сильна пожежа.
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