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Пожар продолжается только на Оболони: спасатели назвали последствия удара по Киеву

Киев, Вторник 10 июня 2025 22:29
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Пожар продолжается только на Оболони: спасатели назвали последствия удара по Киеву Фото: спасатели тушили пожары в Киеве после атаки России (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Иван Носальский

Спасатели продолжают ликвидацию последствий ночного удара россиян по Киеву. Почти все пожары уже потушили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.

"ГСЧС завершила основные работы по ликвидации последствий ночного обстрела. Все пожары потушили, кроме одного – на складах в Оболонском районе. Там еще работают 29 спасателей и 8 единиц техники", - рассказали спасатели.

Фото: ликвидация последствий российского удара по Киеву (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Также в ГСЧС уточнили, что в результате атаки на Киев:

  • погиб 1 человек;
  • ранены 4 человека;
  • повреждение зафиксировано в 7 районах столицы.

К работам привлекли 440 спасателей и 100 единиц техники.

Атака на Киев

Напомним, в ночь на 10 июня российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами.

Большая часть дронов и все ракеты россияне направили на Киев. В результате атаки в разных районах столицы прогремели взрывы.

В частности, в Оболонском районе начался сильный пожар.

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