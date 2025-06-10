Пожар продолжается только на Оболони: спасатели назвали последствия удара по Киеву

Спасатели продолжают ликвидацию последствий ночного удара россиян по Киеву. Почти все пожары уже потушили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook .

"ГСЧС завершила основные работы по ликвидации последствий ночного обстрела. Все пожары потушили, кроме одного – на складах в Оболонском районе. Там еще работают 29 спасателей и 8 единиц техники", - рассказали спасатели.

Фото: ликвидация последствий российского удара по Киеву (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Также в ГСЧС уточнили, что в результате атаки на Киев:

погиб 1 человек;

ранены 4 человека;

повреждение зафиксировано в 7 районах столицы.

К работам привлекли 440 спасателей и 100 единиц техники.