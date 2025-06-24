Пожежа та руйнування: ДСНС показала наслідки нічної атаки РФ по Харкову

За даними ДСНС, внаслідок атаки зафіксовано вибухи на 3 локаціях - 2 у приватному секторі Немишлянського району та 1 на території цивільного підприємства у Салтівському.

Відомо, що на підприємстві виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Фото: наслідки обстрілу Харкова 24 червня (t.me/DSNS_Kharkiv)

Також, за попередніми даними, внаслідок обстрілів 3 людини постраждали, серед яких 15-річна дівчинка, пошкоджені приватні житлові будинки, лінії електропередач та легкові автомобілі.

"На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики та комунальні служби", - сказано у повідомленні.