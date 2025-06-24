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Пожар и разрушения: ГСЧС показала последствия ночной атаки РФ по Харькову

Фото: последствия обстрела Харькова 24 июня (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Наталья Кава

Харьков в ночь на вторник, 24 июня, снова подвергся массированной атаке российскими ударными дронами. В городе зафиксированы взрывы на трех локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным ГСЧС, в результате атаки зафиксированы взрывы на 3 локациях - 2 в частном секторе Немышлянского района и 1 на территории гражданского предприятия в Салтовском.

Известно, что на предприятии возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Фото: последствия обстрела Харькова 24 июня (t.me/DSNS_Kharkiv)

Также, по предварительным данным, в результате обстрелов 3 человека пострадали, среди которых 15-летняя девочка, повреждены частные жилые дома, линии электропередач и легковые автомобили.

"На местах попаданий работали подразделения ГСЧС, сотрудники Нацполиции, медики и коммунальные службы", - сказано в сообщении.

Ночная атака 24 июня

Ранее мы писали, что россияне в очередной раз атаковали Харьков с помощью ударных беспилотников в ночь на 24 июня. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, один из дронов ударил в частном секторе, возле больницы в Немышлянском районе.

Впоследствии сообщалось о повторных взрывах в городе

По последним данным, во время атаки РФ пострадали три человека.

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