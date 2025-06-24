Пожар и разрушения: ГСЧС показала последствия ночной атаки РФ по Харькову

По данным ГСЧС, в результате атаки зафиксированы взрывы на 3 локациях - 2 в частном секторе Немышлянского района и 1 на территории гражданского предприятия в Салтовском.

Известно, что на предприятии возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Фото: последствия обстрела Харькова 24 июня (t.me/DSNS_Kharkiv)

Также, по предварительным данным, в результате обстрелов 3 человека пострадали, среди которых 15-летняя девочка, повреждены частные жилые дома, линии электропередач и легковые автомобили.

"На местах попаданий работали подразделения ГСЧС, сотрудники Нацполиции, медики и коммунальные службы", - сказано в сообщении.