Росіяни обстріляли Куп'янський район: є загиблий та постраждалі (фото)

Російські війська з артилерії обстріляли Куп'янськ-Узлоави та одне з сіл Куп'янського району. Є загиблий та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, 12 квітня, близько 11:15, окупанти здійснили обстріл с. Моначинівка із використанням артилерії калібру 152 мм.

"Постраждали чоловік 72 років та 76-річна жінка. Потерпілі від госпіталізації відмовились, медики надали їм допомогу на місці. Пошкоджено житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Куп'янського району 12 квітня (t.me/pgo_gov_ua)

Також під ударом ворога було селище Купʼянськ-Вузловий.

"Загинув 64-річний чоловік. Попередньо, російські військові били по населеному пункту з артилерії", - додали в Офісі.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).