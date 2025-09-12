UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Пожежа в Смоленську та вибухи у Підмосков'ї: невідомі дрони знову атакують РФ

Фото: у Смоленську після атаки дронів почалася пожежа (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 12 вересня низку регіонів Росії знову атакували невідомі дрони. Росіяни скаржилися на вибухи, а в одному з міст, імовірно, пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Перші повідомлення про атаку невідомих дронів з'явилися приблизно о 22:40 за київським часом. Зокрема, канал SHOT писав, що щонайменше п'ять вибухів прогриміло над Смоленськом.

"Місцеві жителі розповіли SHOT, що було чутно від п'яти до восьми вибухів у південній частині міста. Від гучних звуків спрацювали сигналізації у машин, а в небі було видно спалахи", - ідеться в публікації.

Паралельно в деяких пабліках почали поширюватися кадри з пожежею. Судячи зі слів очевидців у відео, дрони атакували АЗС "Лукойл".

 

Крім того, деякі Telegram-канали, пославшись на OSINT-пабліки, пишуть, що нібито щонайменше два дрони вдарили по нафтобазі "Кардимове".

Наразі офіційних коментарів не було і які точно об'єкти зазнали атаки - невідомо.

Крім цього, росіяни скаржилися, що чули звуки дронів у Курській і Брянській областях. Чи були там інциденти, поки неясно.

 

З останнього відомо, що вибухи прогриміли в Підмосков'ї. Жителі Одинцовського району розповіли SHOT, що чули кілька вибухів, починаючи з 01:15 ночі. Крім того, про вибухи писали жителі підмосковного Наро-Фомінська.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін відзвітував, що сили ППО нібито збили 7 невідомих дронів. За його словами, на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Атака дронів на Росію

Зазначимо факт, що росіяни досить часто скаржаться на атаку дронів і вибухи в різних регіонах Росії.

Наприклад, вранці 7 серпня вони поскаржилися на вибухи і пожежі в Краснодарському краї РФ. Росіяни стверджували, що невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод і військову частину.

Пізніше, вдень, Генштаб ЗСУ підтвердив поразку Афіпського НПЗ, а також атаку на низку інших важливих об'єктів.

