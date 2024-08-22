Пожежа нафтобази в Ростовській області: ЗМІ пишуть про вибух чергової цистерни (відео)

Удар із застосуванням безпілотників був завданий по нафтобазі "ФГКУ комбінат "Кавказ" у Пролетарську ще у ніч проти 18 серпня. Відтоді об'єкт охоплений полум'ям, і час від часу стаються вибухи різних цистерн.

За даними росЗМІ, черговий такий вибух відбувся 21 серпня пізно ввечері. В мережі було оприлюднене відповідне відео.

Місцеві жителі розповіли ростовським журналістам, що "заграву бачили навіть у сусідньому Сальську".

Це стало щонайменше третім вибухом цистерн на нафтобазі з моменту початку пожежі. Так, про минулі випадки стало відомо 19 та 20 серпня.

Як розповідав губернатор Ростовської області Василь Голубєв, до гасіння пожежі на цьому нафтооб'єкті залучили літаки Іл-76 та 2 пожежні потяги. При цьому російський чиновник запевняє, що загрози поширення вогню на житлові будинки та інші об'єкти немає.

Додамо, що російська сторона також повідомляє про постраждалих пожежників через вогняну НС на "ФГКУ комбінат "Кавказ". РосЗМІ пишуть, що загалом постраждало понад 40 осіб.

Пожежна на нафтобазі у Пролетарську в РФ (фото: 161.ru)

Що відомо про пожежу на нафтобазі у Пролетарську

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня дронами було вражено нафтову базу "ФГКУ комбінат "Кавказ" в місті Пролетарську Ростовської області у Росії.

За даними джерел РБК-Україна, це була операція ГУР Міноборони України.

Нещодавно з'явилися супутникові знімки про пожежу у Пролетарську. На них було видно, що дим наближається до Ростова, відстань між цими двома містами складає близько 150 кілометрів.

Також на знімках з космосу було зафіксовано, що площа пожежі на нафтобазі продовжує збільшуватися.

За даними OSINT-аналітика, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, 4 були частково зруйновані, 16 - не пошкоджено. Зазначається при цьому, що доля ще 44 резервуарів невідома, оскільки вони вкриті щільним шаром диму.