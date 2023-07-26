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Біля Нідерландів загорівся вантажний корабель з автівками: є жертва та поранені

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Амеланд, Середа 26 липня 2023 10:18
Біля Нідерландів загорівся вантажний корабель з автівками: є жертва та поранені Фото: біля Нідерландів загорівся вантажний корабель (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Біля узбережжя Нідерландів 26 липня загорілося вантажне судно. Корабель перевозив 3 тисячі автівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Корабель Fremantle Highway прямував з німецького Бремергафена до Порт-Саїда в Єгипті. Берегова охорона Нідерландів повідомила, що судно спалахнуло у Північному морі, за 30 км від нідерландського острова Амеланд.

Ймовірною причиною пожежі стало загоряння в одному з 25 електромобілів. Вогонь швидко перекинувся на інші автівки.

На борту Fremantle Highway перебувало 23 особи. Семеро з них організовано зістрибнули з судна, після чого їх врятували. Решту людей евакуювали гелікоптером.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту є жертва та декілька поранених.

Члени екіпажу намагалися самостійно загасити пожежу, але вогонь поширювався занадто швидко. Тому берегова охорона не висадила рятувальників на судно. Пожежу намагаються загасити з рятувальних суден, щоб не дати кораблю піти на дно.

Нагадаємо, наразі у Греції та Туреччині вирують масштабні лісові пожежі. Влада оголосила про евакуацію жителів розташованих поруч населених пунктів.

Вчора під час гасіння пожежі на грецькому острові Евбея в Егейському морі розбився літак.

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