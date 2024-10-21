UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Пожежа і постраждалий. ДСНС показала наслідки падіння уламків дрона ворога у Києві

Фото: наслідки падіння уламків ворожого дрона-камікадзе в Києві 21 жовтня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

Рятувальники показали наслідки російської повітряної атаки цієї ночі в одному з районів Києва. Там через падіння уламків ворожої цілі сталася пожежа, та був один постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Надзвичайники уточнили, що йдеться про Солом'янський район столиці, та зазначили, що загоряння вже було ліквідоване 

"Київ: постраждала людина внаслідок нічного обстрілу. Внаслідок атаки сталася пожежа в Солом’янському районі. Пожежа ліквідована", - передали в ДСНС.

Крім того, рятувальники додали, що чоловік отримав опіки обличчя, й після надання медичної допомоги - госпіталізації вже не потребував.

Також у ДСНС показали кадри із наслідками ворожої повітряної атаки у Солом'янському районі Києва.

 

"Шахедна" атака на Київ вночі

Нагадаємо, близько пів на першу ночі на тлі російської повітряної атаки по Україні із застосуванням дронів-камікадзе, у Києві також оголосили тривогу, й було чути серію вибухів - у місті працювала ППО.

Вже вранці у Київській міській військовій адміністрації поінформували, що захисники неба збили усі ворожі ударні безпілотники, які загрожували столиці. Йдеться про близько десяток "Шахедів".

Крім того, столична влада уточнила наслідки ворожої повітряної атаки на Київ цієї ночі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПожежаАтака дронів