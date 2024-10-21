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Пожежа і постраждалий. ДСНС показала наслідки падіння уламків дрона ворога у Києві

Київ, Понеділок 21 жовтня 2024 07:46
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Пожежа і постраждалий. ДСНС показала наслідки падіння уламків дрона ворога у Києві Фото: наслідки падіння уламків ворожого дрона-камікадзе в Києві 21 жовтня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

Рятувальники показали наслідки російської повітряної атаки цієї ночі в одному з районів Києва. Там через падіння уламків ворожої цілі сталася пожежа, та був один постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Надзвичайники уточнили, що йдеться про Солом'янський район столиці, та зазначили, що загоряння вже було ліквідоване

"Київ: постраждала людина внаслідок нічного обстрілу. Внаслідок атаки сталася пожежа в Солом’янському районі. Пожежа ліквідована", - передали в ДСНС.

Крім того, рятувальники додали, що чоловік отримав опіки обличчя, й після надання медичної допомоги - госпіталізації вже не потребував.

Також у ДСНС показали кадри із наслідками ворожої повітряної атаки у Солом'янському районі Києва.

"Шахедна" атака на Київ вночі

Нагадаємо, близько пів на першу ночі на тлі російської повітряної атаки по Україні із застосуванням дронів-камікадзе, у Києві також оголосили тривогу, й було чути серію вибухів - у місті працювала ППО.

Вже вранці у Київській міській військовій адміністрації поінформували, що захисники неба збили усі ворожі ударні безпілотники, які загрожували столиці. Йдеться про близько десяток "Шахедів".

Крім того, столична влада уточнила наслідки ворожої повітряної атаки на Київ цієї ночі.

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Київ Пожежа Атака дронів
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