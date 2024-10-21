Пожар и пострадавший. ГСЧС показала последствия падения обломков дрона врага в Киеве
Спасатели показали последствия российской воздушной атаки этой ночью в одном из районов Киева. Там из-за падения обломков вражеской цели произошел пожар, и был один пострадавший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Чрезвычайники уточнили, что речь идет о Соломенском районе столицы, и отметили, что возгорание уже было ликвидировано
"Киев: пострадал человек в результате ночных обстрелов. В результате атаки произошел пожар в Соломенском районе. Пожар ликвидирован", - передали в ГСЧС.
Кроме того, спасатели добавили, что мужчина получил ожоги лица, и после оказания медицинской помощи - в госпитализации уже не нуждался.
Также в ГСЧС показали кадры с последствиями вражеской воздушной атаки в Соломенском районе Киева.
"Шахедная" атака на Киев ночью
Напомним, около половины первого ночи на фоне российской воздушной атаки по Украине с применением дронов-камикадзе, в Киеве также объявили тревогу, и было слышно серию взрывов - в городе работала ПВО.
Уже утром в Киевской городской военной администрации сообщили, что защитники неба сбили все вражеские ударные беспилотники, которые угрожали столице. Речь идет о десятке "Шахедов".
Кроме того, столичные власти уточнили последствия вражеской воздушной атаки на Киев этой ночью.
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