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Пожар и пострадавший. ГСЧС показала последствия падения обломков дрона врага в Киеве

Киев, Понедельник 21 октября 2024 07:46
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Пожар и пострадавший. ГСЧС показала последствия падения обломков дрона врага в Киеве Фото: последствия падения обломков вражеского дрона-камикадзе в Киеве 21 октября (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

Спасатели показали последствия российской воздушной атаки этой ночью в одном из районов Киева. Там из-за падения обломков вражеской цели произошел пожар, и был один пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Чрезвычайники уточнили, что речь идет о Соломенском районе столицы, и отметили, что возгорание уже было ликвидировано

"Киев: пострадал человек в результате ночных обстрелов. В результате атаки произошел пожар в Соломенском районе. Пожар ликвидирован", - передали в ГСЧС.

Кроме того, спасатели добавили, что мужчина получил ожоги лица, и после оказания медицинской помощи - в госпитализации уже не нуждался.

Также в ГСЧС показали кадры с последствиями вражеской воздушной атаки в Соломенском районе Киева.

"Шахедная" атака на Киев ночью

Напомним, около половины первого ночи на фоне российской воздушной атаки по Украине с применением дронов-камикадзе, в Киеве также объявили тревогу, и было слышно серию взрывов - в городе работала ПВО.

Уже утром в Киевской городской военной администрации сообщили, что защитники неба сбили все вражеские ударные беспилотники, которые угрожали столице. Речь идет о десятке "Шахедов".

Кроме того, столичные власти уточнили последствия вражеской воздушной атаки на Киев этой ночью.

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Киев Пожар Атака дронов
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