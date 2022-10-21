Пожежа у гуртожитку з українцями у Німеччині: омбудсмен закликав швидко розслідувати інцидент

19 жовтня у будинку з українськими біженцями, розташованому в німецькому Гросс-Стремкендорфі, спалахнула пожежа. Український омбудсмен закликав владу Німеччини провести повне та швидке розслідування інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
За словами Лубінця, глава муніципалітету Тіно Шоман заявив, що є підстави вважати, що пожежа була влаштована навмисно. Цього дня поліція перевіряла житло у зв'язку з іншим злочином – нанесенням невідомими особами графіті зі свастикою на вхідних дверях будинку.
На момент пожежі у приміщенні перебувало 17 осіб – з них 14 українців, які перемістилися до Німеччини. На щастя, всі особи залишилися неушкодженими.
Нагадаємо, що у муніципалітеті Грос-Штремкендорф, Німеччина, згорів гуртожиток для українських біженців. Як основна версія поліція розглядає підпал.
Також раніше повідомлялося, що німецька поліція провела обшуки у росіянки, яка займалася цькуванням громадян України. У мережі з'явився ролик, як вона кричить українцям у спини "Росія переможе".
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