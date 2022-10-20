У Німеччині згорів гуртожиток для біженців з України: поліція розслідує підпал

Напередодні ввечері у муніципалітеті Грос-Штремкендорф, Німеччина, згорів гуртожиток для українських біженців. Як основна версія поліція розглядає підпал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Будинок гуртожитку вигорів майже повністю, збереглися лише зовнішні стіни. На щастя, всі 14 розміщених у гуртожитку людей не постраждали, вони встигли вчасно залишити приміщення.

Наголошується, що того ж дня поліцейські вже приїжджали до гуртожитку через графіті зі свастикою, яке невідомі намалювали на табличці з назвою готелю.

"Спираючись у тому числі на свій багаторічний досвід роботи пожежникам, я зараз припускаю, що пожежа була влаштована навмисно", - повідомив голова адміністрації округу Тіно Шоман.

Поліція також розглядає підпал як основну версію.