RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пожар в общежитии с украинцами в Германии: омбудсмен призвал быстро расследовать инцидент

Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

19 октября в доме с украинскими беженцами, расположенном в немецком Гросс-Стремкендорфе, вспыхнул пожар. Украинский омбудсмен призвал власти Германии провести полное и быстрое расследование инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

По словам Лубинца, глава муниципалитета Тино Шоман заявил, что есть основания считать, что пожар был устроен намеренно. В этот день полиция проверяла жилье в связи с другим преступлением — нанесением неизвестными лицами граффити со свастикой на входной двери дома.

На момент пожара в помещении находились 17 человек – из них 14 украинцев, переместившихся в Германию. К счастью, все лица остались невредимыми.

Напомним, что в муниципалитете Грос-Штрёмкендорф, Германия, сгорело общежитие для украинских беженцев. В качестве основной версии полиция рассматривает поджог.

Также ранее сообщалось, что немецкая полиция провела обыски у россиянки, которая занималась травлей граждан Украины. В сети появился ролик, как она кричит украинцам в спины "Россия победит".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News