Пожежа у гуртожитку з українцями у Німеччині: омбудсмен закликав швидко розслідувати інцидент

19 жовтня у будинку з українськими біженцями, розташованому в німецькому Гросс-Стремкендорфі, спалахнула пожежа. Український омбудсмен закликав владу Німеччини провести повне та швидке розслідування інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами Лубінця, глава муніципалітету Тіно Шоман заявив, що є підстави вважати, що пожежа була влаштована навмисно. Цього дня поліція перевіряла житло у зв'язку з іншим злочином – нанесенням невідомими особами графіті зі свастикою на вхідних дверях будинку.

На момент пожежі у приміщенні перебувало 17 осіб – з них 14 українців, які перемістилися до Німеччини. На щастя, всі особи залишилися неушкодженими.