Пожар в общежитии с украинцами в Германии: омбудсмен призвал быстро расследовать инцидент
19 октября в доме с украинскими беженцами, расположенном в немецком Гросс-Стремкендорфе, вспыхнул пожар. Украинский омбудсмен призвал власти Германии провести полное и быстрое расследование инцидента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
По словам Лубинца, глава муниципалитета Тино Шоман заявил, что есть основания считать, что пожар был устроен намеренно. В этот день полиция проверяла жилье в связи с другим преступлением — нанесением неизвестными лицами граффити со свастикой на входной двери дома.
На момент пожара в помещении находились 17 человек – из них 14 украинцев, переместившихся в Германию. К счастью, все лица остались невредимыми.
Напомним, что в муниципалитете Грос-Штрёмкендорф, Германия, сгорело общежитие для украинских беженцев. В качестве основной версии полиция рассматривает поджог.
Также ранее сообщалось, что немецкая полиция провела обыски у россиянки, которая занималась травлей граждан Украины. В сети появился ролик, как она кричит украинцам в спины "Россия победит".
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