Пожар в общежитии с украинцами в Германии: омбудсмен призвал быстро расследовать инцидент

19 октября в доме с украинскими беженцами, расположенном в немецком Гросс-Стремкендорфе, вспыхнул пожар. Украинский омбудсмен призвал власти Германии провести полное и быстрое расследование инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

По словам Лубинца, глава муниципалитета Тино Шоман заявил, что есть основания считать, что пожар был устроен намеренно. В этот день полиция проверяла жилье в связи с другим преступлением — нанесением неизвестными лицами граффити со свастикой на входной двери дома.

На момент пожара в помещении находились 17 человек – из них 14 украинцев, переместившихся в Германию. К счастью, все лица остались невредимыми.