Пожежа в готелі "Власта" у Львові: стало відомо, що вибухнуло

Що відомо про пожежу та готель "Власта"

Нагадаємо, як повідомив РБК-Україна речник ДСНС Віталій Туровцев, про займання у львівському готелі стало відомо о 12:23.

Згодом у мережі оприлюднили кадри масштабної пожежі, а також стало відомо, що загоряння сталося в одному з номерів готелю.

Унаслідок пожежі постраждали шестеро людей, зокрема, один чоловік отримав важкі опіки.

Крім того, стало відомо, що готель "Власта", який постраждав від пожежі 4 серпня, - це колишній відомчий готель Міністерства оборони, зведений у 1976 році. Первісно його будували як тимчасове житло для військових, а пізніше відкрили для всіх охочих.

9-поверхова будівля стала добре впізнаваною в місті та мала стабільний попит серед недорогого житла у Львові. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.