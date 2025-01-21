Пожежа на гірськолижному курорті в Туреччині: кількість загиблих збільшилася до 66

"Ми заявляємо, що наразі ми втратили 66 життів. Ми висловлюємо співчуття сім'ям загиблих наших громадян. Я бажаю якнайшвидшого одужання нашим громадянам, які перебувають на лікуванні", - заявив Ерлікая.

Він уточнив, що в готелі, де сталася пожежа, 12 поверхів. На момент пожежі в ньому було зареєстровано 238 постояльців. Пожежу загасили, але рятувальні роботи тривають.

Зі свого боку міністр охорони здоров'я Туреччини Кемаль Мемішоглу уточнив, що внаслідок інциденту ще 51 людина дістала поранення. 17 із них відправили на домашнє лікування, одна - у критичному стані.