RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Пожар на горнолыжном курорте в Турции: количество погибших увеличилось до 66

Фото: в Турции на горнолыжном курорте произошел пожар (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В отеле на турецком горнолыжном курорте Карталкая произошел сильный пожар. Согласно последним данным, известно о 66 погибших.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

"Мы заявляем, что на данный момент мы потеряли 66 жизней. Мы выражаем соболезнования семьям погибших наших граждан. Я желаю скорейшего выздоровления нашим гражданам, которые находятся на лечении", - заявил Ерликая. 

Он уточнил, что в отеле, где произошел пожар, 12 этажей. На момент пожара в нем было зарегистрировано 238 постояльцев. Пожар был потушен, но спасательные работы продолжаются. 

В свою очередь министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу уточнил, что в результате инцидента еще 51 человек получил ранения. 17 из них отправили на домашнее лечение, один - в критическом состоянии. 

Пожар в Турции

Напомним, сегодня, 21 января, стало известно, что в отеле на горнолыжном курорте Карталкая вспыхнул пожар.

Он начался ночью, около 03:00 по местному времени (02:00 по киевскому). Согласно последней официальной информации, было известно о 10 погибших и 32 пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияПожар