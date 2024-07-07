У низці областей України оголошено тривогу через "Шахеди"
Пізно ввечері, 6 липня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. На цей раз причиною сигналу стала загроза застосування ударних БпЛА, які запустила Росія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Перше повідомлення про "Шахеди" з'явилось о 23:06. Тоді дрони загрожували Харківській області. Станом на 23:13 вони були на півночі Харківщині і рухались на південь.
Пізніше, о 23:25, загроза застосування ударних БпЛА стосувалася й Сумської області.
О 23:47 військові надали більше інформації щодо ворожих дронів. Зокрема, рух "Шахедів" наступний:
- нова група "Шахедів" із Бєлгородської області (РФ), на північ Харківщини. Курс - південний;
- група "Шахедів" південніше Харкова - курсом на південний захід;
- "Шахеди" на Сумщині - курсом на захід;
- ворожий БпЛА на сході Кіровоградщині, прямує на захід.
У ніч на 7 липня, о 00:24, у Повітряних силах ЗСУ опублікували оновлення щодо "Шахедів":
- БпЛА на Дніпропертовщині, курсом на Дніпро;
- БпЛА на півночі Харківщини, курс - південний;
- БпЛА на Полтавщині, рух у напрямку Кременчука;
- "Шахеди" на Кіровоградщині, курс на Миколаївщину.
Крім того, о 00:38 стало відомо про застосування балістичного озброєння зі сходу.
Оновлено о 01:16
Військові надали нову інформацію про ворожі БпЛА:
- нова група "шахедів" із Сумщини у напрямку Полтавщини;
- БпЛА на Кіровоградщині - у напрямку Кропивницького;
- БпЛА на Дніпропетровщині. Рух у напрямку Дніпра.
Оновлено о 01:52
Шахеди продовжують рухатися над Україною:
- група "Шахедів" на півночі Полтавщини, курс на Чернігівщину;
- група БпЛА з Харківщини у напрямку Полтавщини.
Де оголошено тривогу
Станом на 00:47, 7 липня, повітряну тривогу оголошено у Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях. Також продовжується тривога у Луганській області та в Криму.
Нагадаємо, що минулої доби російська атака дронами на південь України змусила Румунію підняти у небо свої винищувачі F-16.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що протягом доби, 6 липня, на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Ворог активізувався на Лиманському і Курахівському напрямках, але найбільше проявив себе на Покровському.
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