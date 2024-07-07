У низці областей України оголошено тривогу через "Шахеди"

Пізно ввечері, 6 липня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. На цей раз причиною сигналу стала загроза застосування ударних БпЛА, які запустила Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Перше повідомлення про "Шахеди" з'явилось о 23:06. Тоді дрони загрожували Харківській області. Станом на 23:13 вони були на півночі Харківщині і рухались на південь.

Пізніше, о 23:25, загроза застосування ударних БпЛА стосувалася й Сумської області.

О 23:47 військові надали більше інформації щодо ворожих дронів. Зокрема, рух "Шахедів" наступний:

нова група "Шахедів" із Бєлгородської області (РФ), на північ Харківщини. Курс - південний;

група "Шахедів" південніше Харкова - курсом на південний захід;

"Шахеди" на Сумщині - курсом на захід;

ворожий БпЛА на сході Кіровоградщині, прямує на захід.

У ніч на 7 липня, о 00:24, у Повітряних силах ЗСУ опублікували оновлення щодо "Шахедів":

БпЛА на Дніпропертовщині, курсом на Дніпро;

БпЛА на півночі Харківщини, курс - південний;

БпЛА на Полтавщині, рух у напрямку Кременчука;

"Шахеди" на Кіровоградщині, курс на Миколаївщину.

Крім того, о 00:38 стало відомо про застосування балістичного озброєння зі сходу.

Оновлено о 01:16

Військові надали нову інформацію про ворожі БпЛА:

нова група "шахедів" із Сумщини у напрямку Полтавщини;

БпЛА на Кіровоградщині - у напрямку Кропивницького;

БпЛА на Дніпропетровщині. Рух у напрямку Дніпра.

Оновлено о 01:52

Шахеди продовжують рухатися над Україною:

група "Шахедів" на півночі Полтавщини, курс на Чернігівщину;

група БпЛА з Харківщини у напрямку Полтавщини.

Де оголошено тривогу

Станом на 00:47, 7 липня, повітряну тривогу оголошено у Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях. Також продовжується тривога у Луганській області та в Криму.