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У низці областей України оголошено тривогу через "Шахеди"

Неділя 07 липня 2024 01:04
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У низці областей України оголошено тривогу через "Шахеди" Фото: Росія атакує Україну Шахедами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 6 липня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. На цей раз причиною сигналу стала загроза застосування ударних БпЛА, які запустила Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Перше повідомлення про "Шахеди" з'явилось о 23:06. Тоді дрони загрожували Харківській області. Станом на 23:13 вони були на півночі Харківщині і рухались на південь.

Пізніше, о 23:25, загроза застосування ударних БпЛА стосувалася й Сумської області.

О 23:47 військові надали більше інформації щодо ворожих дронів. Зокрема, рух "Шахедів" наступний:

  • нова група "Шахедів" із Бєлгородської області (РФ), на північ Харківщини. Курс - південний;
  • група "Шахедів" південніше Харкова - курсом на південний захід;
  • "Шахеди" на Сумщині - курсом на захід;
  • ворожий БпЛА на сході Кіровоградщині, прямує на захід.

У ніч на 7 липня, о 00:24, у Повітряних силах ЗСУ опублікували оновлення щодо "Шахедів":

  • БпЛА на Дніпропертовщині, курсом на Дніпро;
  • БпЛА на півночі Харківщини, курс - південний;
  • БпЛА на Полтавщині, рух у напрямку Кременчука;
  • "Шахеди" на Кіровоградщині, курс на Миколаївщину.

Крім того, о 00:38 стало відомо про застосування балістичного озброєння зі сходу.

Оновлено о 01:16

Військові надали нову інформацію про ворожі БпЛА:

  • нова група "шахедів" із Сумщини у напрямку Полтавщини;
  • БпЛА на Кіровоградщині - у напрямку Кропивницького;
  • БпЛА на Дніпропетровщині. Рух у напрямку Дніпра.

Оновлено о 01:52

Шахеди продовжують рухатися над Україною:

  • група "Шахедів" на півночі Полтавщини, курс на Чернігівщину;
  • група БпЛА з Харківщини у напрямку Полтавщини.

Де оголошено тривогу

Станом на 00:47, 7 липня, повітряну тривогу оголошено у Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях. Також продовжується тривога у Луганській області та в Криму.

У низці областей України оголошено тривогу через &quot;Шахеди&quot;

Нагадаємо, що минулої доби російська атака дронами на південь України змусила Румунію підняти у небо свої винищувачі F-16.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що протягом доби, 6 липня, на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Ворог активізувався на Лиманському і Курахівському напрямках, але найбільше проявив себе на Покровському.

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