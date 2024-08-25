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Пожар на газопроводе и 6 пострадавших: уточнены последствия ночного обстрела Харькова

Воскресенье 25 августа 2024 07:27
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Пожар на газопроводе и 6 пострадавших: уточнены последствия ночного обстрела Харькова Фото: в Харьковской мэрии уточнили последствия вражеской воздушной атаки ночью (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове этой ночью в результате вражеской воздушной атаки зафиксировано два попадания. Из-за ударов со стороны войск РФ произошел пожар на газопроводе, а количество пострадавших в городе возросло до шести человек.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова.

В Харьковском городском совете уже утром уточнили последствия российских ударов по городу в ночь на 25 августа.

"К сожалению Харьков снова под обстрелом. Было два попадания", - рассказал мэр города.

По его словам, сначала был "прилет" в Слободском районе, где были повреждены более десяти частных домов, а два из них были полностью разрушены.

Терехов рассказал, что в этом районе Харькова шесть человек получили травмы разной степени тяжести. При этом ранее была информация о двух пострадавших тут.

Что касается второго попадания, то оно пришлось на газопровод, и в результате "прилета" там вспыхнул пожар, который уже удалось локализовать пожарным.

На местах работают все экстренные службы.

Новость дополняется...

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