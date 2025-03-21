ua en ru
Пт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Вогонь наближався до будинків: рятувальники Київщини врятували з пастки трьох дітей

Україна, П'ятниця 21 березня 2025 19:49
UA EN RU
Вогонь наближався до будинків: рятувальники Київщини врятували з пастки трьох дітей Фото: у Київській області сталася пожежа через випалювання сухостою (dsns.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

В Київській області сталася пожежа через випалювання сухостою. Через вітер та неконтрольований вогонь під загрозою опинились діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, сьогодні, 21 березня, о 12:25 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про пожежу у с. Колонщина Київської області.

На місце події було направлено черговий караул 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Макарів. Прибувши, рятувальники встановили, що на відкритій місцевості горить суха трава і через сильні пориви вітру, вогонь вже впритул наблизився до житлових будинків.

Фото: у Київській області сталася пожежа через випалювання сухостою (dsns.gov.ua)
"Під час гасіння, на одному з подвір’їв було виявлено 3-х дітей 2014, 2020 та 2021 року народження. Малеча була перелякана, метушилась і кричала. Фахівці Служби порятунку негайно перенесли дітей у безпечне місце. На щастя, ніхто не постраждав", - додали в ДСНС.

Пожежу ліквідували о 14:01 на площі 2,5 га. На гасіння залучалось 9 осіб особового та 2 одиниці техніки. За словами рятувальників, причини виникнення загоряння наразі встановлюються.

Нагадаємо, що раніше ми писали про заборону самовільного спалювання сухої трави та листя. Такі дії завдають шкоди здоров’ю людей та навколишньому середовищу, а також є порушенням законодавства.

Зокрема Київська міська державна адміністрація нагадала, які штрафи та кримінальна відповідальність загрожують українцям за самовільні підпали сухостою.

Крім того РБК-Україна писало, що в Україні за спалювання сухостою та стерні передбачено штраф до 6100 гривень. Якщо вогонь розводиться на території природно-заповідних об'єктів, штрафи будуть значно вищими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область ДСНС Пожежа
NEWS
МЗС України різко відреагувало на російський ультиматум українцям у Росії
МЗС України різко відреагувало на російський ультиматум українцям у Росії
DAILY
Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом