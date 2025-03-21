Вогонь наближався до будинків: рятувальники Київщини врятували з пастки трьох дітей
В Київській області сталася пожежа через випалювання сухостою. Через вітер та неконтрольований вогонь під загрозою опинились діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, сьогодні, 21 березня, о 12:25 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про пожежу у с. Колонщина Київської області.
На місце події було направлено черговий караул 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Макарів. Прибувши, рятувальники встановили, що на відкритій місцевості горить суха трава і через сильні пориви вітру, вогонь вже впритул наблизився до житлових будинків.
Пожежу ліквідували о 14:01 на площі 2,5 га. На гасіння залучалось 9 осіб особового та 2 одиниці техніки. За словами рятувальників, причини виникнення загоряння наразі встановлюються.
Нагадаємо, що раніше ми писали про заборону самовільного спалювання сухої трави та листя. Такі дії завдають шкоди здоров’ю людей та навколишньому середовищу, а також є порушенням законодавства.
Зокрема Київська міська державна адміністрація нагадала, які штрафи та кримінальна відповідальність загрожують українцям за самовільні підпали сухостою.
Крім того РБК-Україна писало, що в Україні за спалювання сухостою та стерні передбачено штраф до 6100 гривень. Якщо вогонь розводиться на території природно-заповідних об'єктів, штрафи будуть значно вищими.
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