Вогонь наближався до будинків: рятувальники Київщини врятували з пастки трьох дітей

В Київській області сталася пожежа через випалювання сухостою. Через вітер та неконтрольований вогонь під загрозою опинились діти.

Пожежу ліквідували о 14:01 на площі 2,5 га. На гасіння залучалось 9 осіб особового та 2 одиниці техніки. За словами рятувальників, причини виникнення загоряння наразі встановлюються.

"Під час гасіння, на одному з подвір’їв було виявлено 3-х дітей 2014, 2020 та 2021 року народження. Малеча була перелякана, метушилась і кричала. Фахівці Служби порятунку негайно перенесли дітей у безпечне місце. На щастя, ніхто не постраждав", - додали в ДСНС.

На місце події було направлено черговий караул 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Макарів. Прибувши, рятувальники встановили, що на відкритій місцевості горить суха трава і через сильні пориви вітру, вогонь вже впритул наблизився до житлових будинків.

За даними рятувальників, сьогодні, 21 березня, о 12:25 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про пожежу у с. Колонщина Київської області.

Нагадаємо, що раніше ми писали про заборону самовільного спалювання сухої трави та листя. Такі дії завдають шкоди здоров’ю людей та навколишньому середовищу, а також є порушенням законодавства.

Зокрема Київська міська державна адміністрація нагадала, які штрафи та кримінальна відповідальність загрожують українцям за самовільні підпали сухостою.

Крім того РБК-Україна писало, що в Україні за спалювання сухостою та стерні передбачено штраф до 6100 гривень. Якщо вогонь розводиться на території природно-заповідних об'єктів, штрафи будуть значно вищими.

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