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Огонь приближался к домам: спасатели Киевщины спасли из ловушки троих детей

Украина, Пятница 21 марта 2025 19:49
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Огонь приближался к домам: спасатели Киевщины спасли из ловушки троих детей Фото: в Киевской области произошел пожар из-за выжигания сухостоя (dsns.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В Киевской области произошел пожар из-за выжигания сухостоя. Из-за ветра и неконтролируемого огня под угрозой оказались дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, сегодня, 21 марта, в 12:25 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о пожаре в с. Колонщина Киевской области.

На место происшествия был направлен дежурный караул 32-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Макаров. Прибыв, спасатели установили, что на открытой местности горит сухая трава и из-за сильных порывов ветра, огонь уже вплотную приблизился к жилым домам.

Фото: в Киевской области произошел пожар из-за выжигания сухостоя (dsns.gov.ua)
"Во время тушения, на одном из дворов было обнаружено 3-х детей 2014, 2020 и 2021 года рождения. Дети были перепуганы, суетились и кричали. Специалисты Службы спасения немедленно перенесли детей в безопасное место. К счастью, никто не пострадал", - добавили в ГСЧС.

Пожар ликвидировали в 14:01 на площади 2,5 га. На тушение привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники. По словам спасателей, причины возникновения возгорания сейчас устанавливаются.

Напомним, что ранее мы писали о запрете самовольного сжигания сухой травы и листьев. Такие действия наносят вред здоровью людей и окружающей среде, а также являются нарушением законодательства.

В частности Киевская городская государственная администрация напомнила, какие штрафы и уголовная ответственность грозят украинцам за самовольные поджоги сухостоя.

Кроме того РБК-Украина писало, что в Украине за сжигание сухостоя и стерни предусмотрен штраф до 6100 гривен. Если огонь разводится на территории природно-заповедных объектов, штрафы будут значительно выше.

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Киевская область ГСЧС Пожар
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