Огонь приближался к домам: спасатели Киевщины спасли из ловушки троих детей

В Киевской области произошел пожар из-за выжигания сухостоя. Из-за ветра и неконтролируемого огня под угрозой оказались дети.

По данным спасателей, сегодня, 21 марта, в 12:25 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о пожаре в с. Колонщина Киевской области.

На место происшествия был направлен дежурный караул 32-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Макаров. Прибыв, спасатели установили, что на открытой местности горит сухая трава и из-за сильных порывов ветра, огонь уже вплотную приблизился к жилым домам.

Фото: в Киевской области произошел пожар из-за выжигания сухостоя (dsns.gov.ua) "Во время тушения, на одном из дворов было обнаружено 3-х детей 2014, 2020 и 2021 года рождения. Дети были перепуганы, суетились и кричали. Специалисты Службы спасения немедленно перенесли детей в безопасное место. К счастью, никто не пострадал", - добавили в ГСЧС.

Пожар ликвидировали в 14:01 на площади 2,5 га. На тушение привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники. По словам спасателей, причины возникновения возгорания сейчас устанавливаются.