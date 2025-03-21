Огонь приближался к домам: спасатели Киевщины спасли из ловушки троих детей
В Киевской области произошел пожар из-за выжигания сухостоя. Из-за ветра и неконтролируемого огня под угрозой оказались дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, сегодня, 21 марта, в 12:25 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о пожаре в с. Колонщина Киевской области.
На место происшествия был направлен дежурный караул 32-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Макаров. Прибыв, спасатели установили, что на открытой местности горит сухая трава и из-за сильных порывов ветра, огонь уже вплотную приблизился к жилым домам.
Пожар ликвидировали в 14:01 на площади 2,5 га. На тушение привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники. По словам спасателей, причины возникновения возгорания сейчас устанавливаются.
Напомним, что ранее мы писали о запрете самовольного сжигания сухой травы и листьев. Такие действия наносят вред здоровью людей и окружающей среде, а также являются нарушением законодательства.
В частности Киевская городская государственная администрация напомнила, какие штрафы и уголовная ответственность грозят украинцам за самовольные поджоги сухостоя.
Кроме того РБК-Украина писало, что в Украине за сжигание сухостоя и стерни предусмотрен штраф до 6100 гривен. Если огонь разводится на территории природно-заповедных объектов, штрафы будут значительно выше.
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