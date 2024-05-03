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Пожежа в Берліні. Горить склад виробника Iris-T, але про системи ППО не йдеться, - ЗМІ

Фото: в Берліні горить склад виробника Iris-T, але про системи ППО не йдеться (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Берліні горить склад компанії Diehl, яка серед іншого виробляє системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T. Втім, ця пожежа не загрожує темпам виробництва зенітних ракетних установок (ЗРК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як відзначає видання, в Берліні горить підприємство Diehl Metall, але не Diehl Defense. Усі вони належать корпорації Diehl, обсяг продажів якої становить 3,5 млрд євро на рік (3,77 млрд доларів). Корпорація також охоплює: 

  • Diehl Aviation;
  • Diehl Controls;
  • Diehl Metering;
  • десятки окремих виробничих підрозділів та майданчиків.

"І якраз приміщення одного з них - Diehl Metal Applications GmbH і постраждало від пожежі. Воно займається виробами з мідних сплавів, гальванічною обробкою, складними штампованими виробами", - додає Defense Express.

Зазначається, що ймовірно частина продукції постраждалого підприємства залучена у виробництві ракет чи зенітного ракетного комплексу (ЗРК) IRIS-T, втім мова не йде про кінцевий етап. У зв'язку з цим не можна сказати про катастрофічну загрозу темпам виробництва ЗРК

Пожежа в Берліні 

Пожежа сталась сьогодні, 3 травня, на металургійному заводі у Берліні, внаслідок чого частину міста накрив токсичний дим. Вогонь охопив близько 2 тисяч квадратних метрів площі. Наразі ж відомо, що вогнеборцям вдалось локалізувати вогонь. 

Офіційний сайт Берліну повідомив про ризик викиду хімікатів через пожежу, а жителів столиці закликали при можливості сидіти вдома й закрити вікна з дверима. 

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Берлін