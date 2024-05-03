Пожар в Берлине. Горит склад производителя Iris-T, но о системах ПВО речь не идет, - СМИ

Как отмечает издание, в Берлине горит предприятие Diehl Metall, но не Diehl Defense. Все они принадлежат корпорации Diehl, объем продаж которой составляет 3,5 млрд евро в год (3,77 млрд долларов). Корпорация также включает:

Diehl Aviation;

Diehl Controls;

Diehl Metering;

десятки отдельных производственных подразделений и площадок.

"И как раз помещение одного из них - Diehl Metal Applications GmbH и пострадало от пожара. Оно занимается изделиями из медных сплавов, гальванической обработкой, сложными штампованными изделиями", - добавляет Defense Express.

Отмечается, что вероятно часть продукции пострадавшего предприятия задействована в производстве ракет или зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T, впрочем, речь не идет о конечном этапе. В связи с этим нельзя сказать о катастрофической угрозе темпам производства ЗРК.

Пожар в Берлине

Пожар произошел сегодня, 3 мая, на металлургическом заводе в Берлине, в результате чего часть города накрыл токсичный дым. Огонь охватил около 2 тысяч квадратных метров площади. Пока известно, что огнеборцам удалось локализовать огонь.

Официальный сайт Берлина сообщил о риске выброса химикатов из-за пожара, а жителей столицы призвали по возможности сидеть дома и закрыть окна с дверью.