Пожежа в багатоповерхівці та 6 поранених: наслідки нічної атаки "Шахедів" по Одесі

Як повідомляється, 11 дронів-камікадзе силам протиповітряної оборони вдалось збити: 10 в Одеській області та один - у Миколаївській.

Зазначається, що ворог застосовував вже випробувані тактичні хитрощі - заходив з акваторії моря на низьких висотах, вдавався до складних маневрувань.

Один зі збитих дронів них, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки, госпіталізована.

Ще один уражений дрон при падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста.

У цьому ж житловому кварталі впав ще один БПЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень скління навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито.

Окрім того, ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин.

Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею скинуло на землю. Він отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Постраждалому надали медичну допомогу.

Фото: наслідки атаки дронів по Одесі (t.me/odeskaODA)

Атака "Шахедів" по Одесі

Російські війська вночі 25 січня атакували Одесу дронами-камікадзе. Внаслідок цього пошкоджено кілька будинків у Приморському районі міста.

"Вночі Одеса пережила ще одну атаку "Шахедами". Пошкодження знову отримали житлові будинки, цього разу в Приморському районі. Щодо госпіталізації інформації не надходило, рятувальники та медики надають допомогу людям на місці", - повідомляли у мерії.