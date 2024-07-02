Пожежа на авіаційно-технічній базі у Курську: з'явилися супутникові знімки

У російському Курську сьогодні, 2 липня, сталася пожежа на авіаційно-технічній базі. ЗМІ оприлюднили супутникові знімки з місця займання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу Радіо Свобода .

Як зазначають журналісти, на більш якісних супутникових знімках можна побачити, що поруч із будівлею, що спалахнула, знаходиться стоянка військових вантажівок.

На знімку, який зроблений 2 липня, видно дим від пожежі на території 3754 центральної авіаційно-технічної бази в Курську.

Пожежа у Курську

Нагадаємо, у центрі російського Курська сьогодні, 2 липня, сталась пожежа.

Офіційні джерела не уточнили інформацію щодо того, де саме сталась пожежа. Втім, як зазначали моніторингові групи, зокрема і місцеві Telegram-канали, вогонь охопив велику військову базу РФ, що дислокується у місті Курськ.

Як зазначили OSINT-дослідники, пожежа сталася на території 3754 центральної авіатехнічної бази (в/ч 13830), на якій розташована велика кількість автотехніки, що обслуговує авіацію.

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