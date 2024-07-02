Пожар на авиационно-технической базе в Курске: появились спутниковые снимки

В российском Курске сегодня, 2 июля, произошел пожар на авиационно-технической базе. СМИ обнародовали спутниковые снимки с места возгорания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу Радио Свобода .

Как отмечают журналисты, на более качественных спутниковых снимках можно увидеть, что рядом со вспыхнувшим зданием находится стоянка военных грузовиков.

На снимке, сделанном 2 июля, виден дым от пожара на территории 3754 центральной авиационно-технической базы в Курске.

Пожар в Курске

Напомним, в центре российского Курска сегодня, 2 июля, произошел пожар.

Официальные источники не уточнили информацию о том, где именно произошел пожар. Впрочем, как отмечали мониторинговые группы, в том числе и местные Telegram-каналы, огонь охватил обширную военную базу РФ, дислоцирующуюся в городе Курск.

Как отметили OSINT-исследователи, пожар произошел на территории 3754 центральной авиатехнической базы (в/ч 13830), на которой расположено большое количество автотехники, которая обслуживает авиацию.

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