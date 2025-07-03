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Пожежа в 9-поверхівці, серед поранених діти: що відомо про удар дронів по Одесі

Фото: наслідки атаки дронів на Одесі 3 липня(t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

У ніч на четвер, 3 липня, Російська Федерація атакувала Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті зафіксовано влучання у багатоповерхівку.

РБК-Україна розповідає, що відомо про наслідки дронової атаки по Одесі 3 липня.

Вибухи в Одесі

Близько третьої ночі в Одесі пролунали вибухи - незадовго до цього фіксували рух ударних дронів у бік міста. Згодом мер Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки.

"Інформація про постраждалих уточнюється. Працює оперативний штаб та комунальні служби", - написав він.

 Фото: наслідки атаки дронів на Одесі 3 липня(t.me/dsns_telegram)

Наслідки обстрілу

Як повідомляв Труханов, внаслідок дронового удару було зафіксовано влучання у дев'ятиповерховий будинок.

"Суттєво постраждала багатоповерхівка. На місці працюють всі служби. Постраждалим надається допомога", - уточнив Труханов.

За даними ДСНС, через ворожу атаку пошкоджена 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи.

"Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі - це дасть змогу визначити подальші дії", - розповів Труханов.

Постраждалі

Як уточнили в ДСНС, станом на 06:20 рятувальники евакуювали 50 мешканців багатоповерхівки. З них 10 осіб, зокрема 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки.

На жаль, є четверо постраждалих.

Фото: наслідки атаки дронів на Одесі 3 липня(t.me/dsns_telegram)

Нічна атака дронів

Нагадаємо, ввечері середи, 2 липня, російська армія традиційно запустила по території України декілька груп ударних безпілотників. Про сигнал тривоги повідомлялось у низці областей.

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