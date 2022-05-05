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Пожертвования в поддержку Украины будут собирать через Единый государственный портал United24

Фото: пожертвования для Украины будут собирать через портал United24 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил Положение о Едином государственном web-портал для сбора пожертвований на поддержку Украины United24. Создание и введение в эксплуатацию портала поручено Министерству цифровой трансформации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 03 мая 2022 г. № 516.

Согласно документу, основными задачами Портала United24 являются:

  • сбор пожертвований на официальные счета для пожертвований в поддержку Украины United24 и получение информации об использовании средств с таких счетов;
  • получение пожертвований от международных благотворительных (в том числе волонтерских) организаций;
  • обеспечение пользователей Портала United24 информацией об использовании средств органами государственной власти, для удовлетворения потребностей которых открыты официальные счета для пожертвований на поддержку Украины United24.

Владельцем (держателем) портала United24 и исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на его программное обеспечение является государство в лице Минцифры.

Техническим администратором портала United24 является государственное предприятие "Дия" из сферы управления Минцифры. Технический администратор Портала United24 использует программное обеспечение Портала United24.

Отметим, после российского вторжения украинцы и граждане других стран начали перечислять деньги на Вооруженные силы, которые защищают Украину. РБК-Украина сообщало, как это сделать по официальным доступным каналам.

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Кабинет Министров Украины