Пожертви на підтримку України збиратимуть через єдиний державний портал United24

Кабінет міністрів затвердив Положення про Єдиний державний вебпортал для збору пожертв на підтримку України United24. Створення та введення в експлуатацію порталу доручено Міністерству цифрової трансформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 03 травня 2022 р. № 516.
Згідно з документом, основними завданнями Порталу United24 є:
Володільцем (держателем) Порталу United24 та виключних майнових прав інтелектуальної власності на його програмне забезпечення є держава в особі Мінцифри.
Технічним адміністратором Порталу United24 є державне підприємство "Дія" що належить до сфери управління Мінцифри. Технічний адміністратор Порталу United24 використовує програмне забезпечення Порталу United24.
Відзначимо, після російського вторгнення українці та громадяни інших країни почали перераховувати гроші на Збройні сили, які захищають Україну. РБК-Україна повідомляло, як це зробити офіційними доступними каналами.
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