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Пожежі на торфовищах під Києвом не впливають на забруднення повітря, - ДСНС

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 12:03
Пожежі на торфовищах під Києвом не впливають на забруднення повітря, - ДСНС
Фото: гасіння пожежі (poltava.dsns.gov.ua)

На сьогодні немає підстав, щоб пов'язувати забруднення атмосферного повітря з пожежами на торфовищах

Пожежі на торфовищах у Київській області не можуть погіршувати стан навколишнього середовища і викликати небезпечні концентрації продукту горіння в місті Києві. Про це повідомив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Володимир Демчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Також за словами Демчука, на сьогодні немає підстав, щоб пов'язувати забруднення атмосферного повітря з пожежами на торфовищах.

"Пов'язувати забруднення атмосферного повітря з пожежами на торфовищах у Київській області на сьогодні немає підстав. А невеликі і незначні площі пожеж не можуть погіршувати стан довкілля і викликати небезпечні концентрації продукту горіння в місті Києві", - додав Демчук.

Нагадаємо, в Українському гідрометеорологічному центрі спростували інформацію про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Україні. Повідомляється, що перевищення концентрації оксиду вуглецю в повітрі характерно для осіннього періоду.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними профільних сайтів, 21 жовтня високий рівень забруднення повітря в Києві спостерігався у семи районах Києва.

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