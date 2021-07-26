Пожары в США добрались до жилых домов: жителей эвакуируют

Крупнейший лесной пожар в Калифорнии слился с меньшим по размеру и разрушил дома в отдаленных районах.

По словам Рика Кархарта, представителя Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, пожарные с ручными инструментами были вынуждены преодолевать пересеченную огнем местность, потому что не могли туда подвезти технику.

Такая ситуация привела к приказу об эвакуации в нескольких небольших горных поселениях и популярного курортного района вдоль западного берега озера Альманор. Под угрозой возгорания остались около 10 000 домов.

Кроме того известно, что 67 домов сгорели от пожара, вызванного молнией и не менее 2000 домов подлежали эвакуации.

В Калифорнии губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в четырех северных округах из-за лесных пожаров, которые, по его словам, создавали условия крайней опасности для безопасности людей и имущества.