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Пожары в США добрались до жилых домов: жителей эвакуируют

Автор: Наталья Скороход

Масштабные лесные пожары в США добрались до жилых домов. Жителей Калифорнии эвакуируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Крупнейший лесной пожар в Калифорнии слился с меньшим по размеру и разрушил дома в отдаленных районах.

По словам Рика Кархарта, представителя Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, пожарные с ручными инструментами были вынуждены преодолевать пересеченную огнем местность, потому что не могли туда подвезти технику.

Такая ситуация привела к приказу об эвакуации в нескольких небольших горных поселениях и популярного курортного района вдоль западного берега озера Альманор. Под угрозой возгорания остались около 10 000 домов.

Кроме того известно, что 67 домов сгорели от пожара, вызванного молнией и не менее 2000 домов подлежали эвакуации.

В Калифорнии губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в четырех северных округах из-за лесных пожаров, которые, по его словам, создавали условия крайней опасности для безопасности людей и имущества.

Напомним, что лесные пожары в США охватили 12 штатов. Некоторые из них объявили о чрезвычайном положении и чрезвычайной ситуации. К пожарам привели сильная жара и засуха.

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Соединенные Штаты Америкипожарстихийное бедствие