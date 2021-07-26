Пожежі в США дісталися житлових будинків: жителів евакуюють

Найбільша лісова пожежа в Каліфорнії злилася з меншим за розміром і зруйнувала будинки у віддалених районах.

За словами Ріка Кархарта, представника Каліфорнійського департаменту лісового господарства та протипожежного захисту, пожежники з ручними інструментами були змушені долати пересічену вогнем місцевість, тому що не могли туди підвезти техніку.

Така ситуація призвела до наказу про евакуацію в декількох невеликих гірських поселеннях і популярного курортного району вздовж західного берега озера Альманор. Під загрозою загоряння залишилися близько 10 000 будинків.

Крім того відомо, що 67 будинків згоріли від пожежі, викликаної блискавкою і не менше 2000 будинків підлягали евакуації.

У Каліфорнії губернатор Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан у чотирьох північних округах через лісові пожежі, які, за його словами, створювали умови крайньої небезпеки для безпеки людей і майна.