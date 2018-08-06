Пожары в Швеции являются следствием изменения климата, - еврокомиссар

Ликвидацию пожаров в Швеции в Еврокомиссии назвали назвали самой масштабной операцией за последние 10 лет

Мощные пожары Швеции стали одним из последствий изменения климата. Об этом сказал еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидес, говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии.

В ходе визита в Стокгольм еврокомиссар подчеркнул масштабные последствия изменения климата. Также он выразил благодарность всем государствам, которые оказали помощь в борьбе с лесными пожарами в Швеции.

"Разрушительные пожары в Швеции в очередной раз подчеркнули последствия изменения климата и то, что мы столкнулись с новой реальностью. Сейчас настало время учиться на этих трагедиях и стремиться укрепить европейский механизм гражданской защиты, с тем чтобы мы коллективно лучше подготовились и лучше реагировали на многочисленные катастрофы на континенте", - отметил еврокомиссар.

Как отметили в Еврокомиссии, в течение последних трех недель через европейский механизм гражданской защиты мобилизовано более 360 спасателей, 7 самолетов, 6 вертолетов и 67 транспортных средств для помощи Швеции в борьбе с масштабными лесными пожарами.

"Это самая крупная европейская операция по гражданской защите в течение последнего десятилетия. Операция включала 815 часов полетов", - отметили в Еврокомиссии.

Напомним, 26 июля 2018 года Кабинет министров Украины принял решение о направлении в Швецию спасательной авиации для тушения лесных пожаров. В МВД предложили привлечь имеющуюся в распоряжении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям авиационную технику - АН-32 и восемь человек личного состава ГСЧС.

Добавим, что помогать Швеции в борьбе с лесными пожарами взялись восемь стран Евросоюза. Швеции было предоставлено 7 пожарных самолетов, 7 вертолетов, 60 единиц транспорта и более 340 человек персонала для тушения пожаров.