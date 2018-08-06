Пожежі у Швеції є наслідком зміни клімату, - єврокомісар

Ліквідацію пожеж у Швеції в Єврокомісії назвали назвали наймасштабнішою операцією за останні 10 років

Потужні пожежі Швеції стали підкресленням наслідків зміни клімату. Про це сказав єврокомісар з питань гуманітарної допомоги і кризового управління Христос Стиліанідес, йдеться у повідомленні на сайті Європейської комісії.

Піж час візиту до Стокгольму єврокомісар підкреслив масштабні наслідки зміни клімату. Також він подякував усім державам, які надали допомогу в боротьбі з лісовими пожежами у Швеції.

"Руйнівні пожежі у Швеції вкотре підкреслили наслідки зміни клімату й те, що ми зіштовхнулися з новою реальністю. Зараз настав час разом вчитися на цих трагедіях і прагнути зміцнити європейський механізм цивільного захисту, з тим щоб ми колективно краще підготувалися і краще реагували на численні катастрофи на континенті", - зазначив єврокомісар.

Як зазначили у Єврокомісії, протягом останніх трьох тижнів через механізм європейського цивільного захисту мобілізовано понад 360 рятувальників, 7 літаків, 6 вертольотів та 67 транспортних засобів для допомоги Швеції у боротьбі з масштабними лісовими пожежами.

"Це найбільша європейська операція з цивільного захисту протягом останнього десятиліття. Операція включала 815 годин польотів", - зазначили в Єврокомісії.

Нагадаємо, 26 липня 2018 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про направлення в Швецію рятувальної авіації для гасіння лісових пожеж. У МВС запропонували залучити наявну в розпорядженні Держслужби з надзвичайних ситуацій авіаційну техніку - АН-32 та вісім осіб особового складу ДСНС.

Додамо, що допомагати Швеції у боротьбі із лісовими пожежами взялись вісім країн Євросоюзу. Швеції було надано 7 пожежних літаків, 7 вертольотів, 60 одиниць транспорту та більше 340 осіб персоналу для гасіння пожеж.