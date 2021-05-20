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Пожары в Луганской области: шестерых инспекторов ГСЧС будут судить из-за подделки отчетов

Автор: Игорь Литвиненко

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительные акты в отношении шести сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Их обвиняют в подделке отчетов о тушении пожаров в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следствие установило многочисленные факты, когда во время масштабных пожаров на территории Луганской области в 2020 году, пожарно-спасательные отряды ГСЧС к месту пожара не выезжали. Зато чиновники Службы подделывали акты об их тушения", - сообщили в ГБР.

По информации следователей, инспекторы ГСЧС, чтобы избежать дисциплинарной и уголовной ответственности за халатное отношение к своим обязанностям, вписывали в поддельные акты информацию о руководителях тушения, силы и средства, которые якобы были привлечены к работе.

Чиновников обвиняют в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Им грозит ограничение свободы до 3 лет или штраф в размере до 4 тысяч необлагаемых минимумов.

Среди обвиняемых 30-летний начальник одного из отделов управления ГСЧС в Луганской области.

"Он предоставлял поручения о внесении в официальные документы искаженной информации. Чиновник также обвиняется в выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - добавили в ГБР.

Напомним, из-за масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек.

Как писало РБК-Украина, следователи Государственного бюро расследований установили новые причины, которые могли привести к пожару в Луганской области.

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Новости Украины ЛуганскпожарГСЧСГБР