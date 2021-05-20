Пожежі в Луганській області: шістьох інспекторів ДСНС судитимуть через підробку звітів

"Слідство встановило численні факти, коли під час масштабних пожеж на території Луганської області в 2020 році, пожежно-рятувальні загони ДСНС до місця пожежі не виїжджали. Зате чиновники служби підробляли акти про їх гасіння", - повідомили в ДБР.

За інформацією слідчих, інспектори ДСНС, щоб уникнути дисциплінарної та кримінальної відповідальності за недбале ставлення до своїх обов'язків, вписували в підроблені акти інформацію про керівників гасіння, сили і засоби, які нібито були притягнуті до роботи.

Чиновників звинувачують у службовому підробленні (ч.1 ст. 366 КК України). Їм загрожує обмеження волі до 3 років або штраф у розмірі до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів.

Серед обвинувачених 30-річний начальник одного з відділів управління ДСНС у Луганській області.

"Він надавав доручення про внесення в офіційні документи спотвореної інформації. Чиновник також звинувачується у видачі посадовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб (ч.4 ст. 27, ч. 2 Ст. 28, Ч. 1 ст. 366 КК України)", - додали в ДБР.