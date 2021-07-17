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Пожары в Луганской области: Рада требует уволить регионального начальника ГСЧС

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Суббота 17 июля 2021 13:52
Пожары в Луганской области: Рада требует уволить регионального начальника ГСЧС Фото: в Раде требуют уволить начальника ГСЧС Луганской области (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Временная следственная комиссия (ВСК) по расследованию причин пожаров в Луганской области в 2020 году требует отставки главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям региона Михаила Пшика. Уже обратились к новому главе МВД Денису Монастырскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена ВСК, нардепа Максима Ткаченко в эфире телеканала " Дом".

По его словам, после выводов ВСК работу по этому делу должны продолжить в МВД.

Нардеп сообщил, что ВСК пришла к выводу, что Пшик не справился со своими обязанностями во время борьбы с пожарами и ликвидации последствий трагедии.

"Мы не то, что просим, мы настаиваем на том, чтобы сменили главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Луганской области. Потому что Пшик провалил тушение пожаров, провалил работу своей службы во время этих пожаров", - сказал депутат.

Ранее Верховная рада Украины приняла отчет временной следственной комиссии по пожарам в Луганской области в 2020 году. Также парламент выступает за увольнение главы местной ОГА Сергея Гайдая.

РБК-Украина писало, что по делу о пожарах в Луганской области объявили подозрения чиновникам ГСЧС, которые гасили их только"на бумаге".

Жертвами масштабных пожаров в Луганской области стали 11 человек.

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