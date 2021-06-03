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Пожары в Луганской области: Рада приняла отчет и требует уволить главу ОГА

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Киев, Четверг 03 июня 2021 14:59
Пожары в Луганской области: Рада приняла отчет и требует уволить главу ОГА Фото: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай (facebook com odalug)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада Украины приняла отчет временной следственной комиссии по пожарам в Луганской области в 2020 году. Также парламент выступает за увольнения главы местной ОГА Сергея Гайдая.

Соответствующее решение принято на пленарном заседании.

Постановление об отчете ВСК поддержали 319 народных депутатов. Расследование было посвящено причинам масштабных пожаров, действиям и бездействию управления ГСЧС в Луганской области и руководства региона.

В постановлении также содержится предложение президенту и Кабинету министров инициировать увольнение главы Луганской ОГА - руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая. Также предлагается уволить руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка.

Напомним, ранее сообщалось, что по делу о пожарах в Луганской области объявили подозрения чиновникам ГСЧС, которые тушили их только "на бумаге".

По данным следствия, одной главных причин масштабных пожаров в Луганской области было системное разворовывание топлива под руководством местного управления ГСЧС. В связи с этим на местах не был сформирован достаточный резерв горюче-смазочных материалов, поэтому пожарные автомобили не могли оперативно выехать на места пожаров.

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